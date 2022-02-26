شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تستعين بعازفي حفل نقل المومياوات لأول مرة في حفلها بقصر عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أنغام فرقتها الموسيقية خلال حفلها المقام بقصر العابدين اذ استعانت بعازفي حفل نقل المومياوات لأول مرة، وهم ضمن أعضاء فرقة اوركسترا القاهرة السيمفوني.

وبدأت النجمة أنغام حفلها المقام بقصر عابدين بأغنية كل ما نقرب لبعض، بمصاحبة أوكسترا المايسترو كريم فودة ، وحضر الحفل السيناريست أيمن سلامة، والدكتور عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة المخدرات .

ومن أبرز الأغانى التي تغنيها أنغام بالحفل "حالة خاصة جداً"، "أساميك الكتيرة"، "ياريتك فاهمنى"، "سيدى وصالك"، "هو نفس الشوق"، "أنا بعته كتير"، "هنشتاقوا"، "نفضل نرقص"، "بتوصفنى عمرى معاك"، "حته ناقصه"، "أكتب لك تعهد"، "عرفها بيا"، "مهزومة" وغيرها من الأغنيات.

كانت أنغام قد إعلنت إحيائها حفلًا غنائيًا في مسقط رأسها بمدينة الإسكندرية يوم الخميس 24 مارس المُقبل بأحد الفنادق.