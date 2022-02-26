شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة مجدي صبحي من الإعلامية منى الألفي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان مجدي صبحي، مساء الجمعة، بخطبته من الإعلامية منى الألفي.

ونشر صبحي، صورا له مع "منى" عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وعلّق: "في ليلة من أجمل ليالي العمر، تمت خطوبة الإعلامية المتألقة منى الأبقى على الفنان مجدي صبحي

مجدي صبحي هو شقيق الفنان محمد صبحي وشاركه في أعماله سواء في التليفزيون مثل: "يوميات ونيس، فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء"، أو في المسرح مثل: "كارمن، لعبة الست، ماما أمريكا".