إلهام شاهين: "بنتحسد على الرئيس السيسي.. عمل نقلة لم نكن نحلم بها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت النجمة إلهام شاهين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق نقلة كبيرة في مصر لم نكن نحلم بها، أو نرى أن هذه النقلة تحتاج سنوات طويلة لتحقيقها، مضيفة: "إحنا في نقلة مكناش نحلم بيها، والسيسي رئيس عظيم، وإحنا بنتحسد عليه، وأصحابي في دول تانية بيتمنوا الرئيس السيسي يحكمهم".

وأضافت شاهين، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، أنها تشعر بالفخر الشديد بآراء مواطني دولا أخرى في مصر ورئيسها، متابعة: "في ناس بيقولوا عايزين السيسي يحكمنا، وببقى فخورة بآراء الناس في مصر، والبلد كل يوم بتتغير وكل يوم في حاجة جديدة وافتتاحات لمتاحف أثرية".

وتابعت: "نفخر برئيسنا وحاضرنا، وبقينا عارفين نظهر للناس التاريخ في نقل المومياوات وحفل طريق الكباش، والعالم كله هيتجنن مننا، ورجعت السياحة لمصر بشكل قوي من العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين بقت عظيمة والشوارع والطرق في مصر وكل شيء بقى جميل، وربنا يخلي الرئيس والحكومة والتطور الرائع اللي بيحصل في فترة وجيزة".

برنامج "حبر سري" يذاع في الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة، على "القاهرة والناس" من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.