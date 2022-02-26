إلهام شاهين: "لن أتبرع بثروتي للأعمال الخيرية والأبحاث العلمية.. عندي عائلة تورثني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت النجمة إلهام شاهين، أنها لن تكتب جزء من ثروتها لصالح الأعمال الخيرية والأبحاث العلمية وتكتفي بالتبرع بأعضائها، قائلة: "لن أكتب جزء من ثروتي للأعمال الخيرية والأبحاث العلمية لأن عندي ورثة يورثوني وعندي عائلة هذا حقها أن يورثوا".

وأضافت شاهين، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، أن مازال لديها جزء بسيط من ثروتها وهو حق عائلتها، متابعة: "قررت التبرع بالأعضاء إذا كانت سليمة، ده صدقة جارية، وعملت في الشهر العقاري تسجيل بده وعملت فيديو صوت وصورة".

واستكملت: "التبرع بالأعضاء هيخدم البشرية وكل الدول المتحضرة عندها القانون ده، إحنا بننقذ أرواح ناس من الألم، والناس اللي بيقولوا حلال وحرام كل الشيوخ قالوا ده حلال وصدقة جارية وعمل خير، واسألوا الشيخ خالد الجندي وسعد الهلالي والدكتور سلومة وكلهم شيوخ أجلاء".

برنامج "حبر سري" يذاع في الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة، على "القاهرة والناس" من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.