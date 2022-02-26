رشاقة منة فضالي ورانيا منصور على الجليد.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن بـ"ميني جيب" خلال تجولها في الشارع، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المشي في عطلة نهاية الأسبوع".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور، أثناء تزحلقها على الجليد، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

أظهرت الفنانة منة فضالي، رشاقتها بصورة لها خلال تواجدها في لبنان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

يارا

نشرت الفنانة يارا، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

ليلى أحمد زاهر

الفنانة ليلى أحمد زاهر، نشرت صورة لها خلال تجولها في الشارع، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألبوم اليوم".

زينب فياض

كشفت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما قادرة أتخطى جمال اللوك".

شكران مرتجي

كشفت الفنانة شكران مرتجي، عن إطلالة شتوية جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الوجه الآخر".

بلقيس

كشفت الفنانة بلقيس، عن أناقتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللون الوردي".

كريم فهمي

ظهر الفنان كريم فهمي بصحبة زوجته دانيا البناوي خلال تواجدهما في الشارع، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.