حدث بالفن| خطوبة فنان وتعافي أخرى من كورونا ومفاجأة نجلاء فتحي لـ سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

نشر موقع الخليج 365 يوم الجمعة 25 فبراير 2022، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها: تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري، رامي صبري يطرح فيديو كليب "مع نفسي"، خطوبة الفنان مجدي صبحي والإعلامية منى الألفي، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية:-

رامي صبري يطرح فيديو كليب "مع نفسي"

طرح الفنان رامي صبري، مساء الجمعة، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "مع نفسي". (التفاصيل من هنا)

أشرف زكي يكشف لـ"الخليج 365" تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبري، بعد دخوله أحد المستشفيات. (التفاصيل من هنا)

خطوبة الفنان مجدي صبحي والإعلامية منى الألفي (صور)

أعلن الفنان مجدي صبحي، مساء الجمعة، خطبته للإعلامية منى الألفي. (التفاصيل من هنا)

"كانت لدغة في حرف الراء".. إنعام محمد علي تكشف سر خلافها مع فاتن حمامة

قالت المخرجة إنعام محمد علي، إنها طلبت من سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة أن يتعاونا في عمل تليفزيوني. (التفاصيل من هنا)

إنعام محمد علي: نور الدمرداش أصدر قرارا بمنع المرأة من الإخراج في التليفزيون

قالت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، إن المخرج نور الدمرداش أصدر قرارا بمنع المرأة من الإخراج، حينما كان مراقبا عاما على المسلسلات في التليفزيون المصري. (التفاصيل من هنا)

يوسف الشريف: أنا أهلاوي وعندي تيشيرت الزمالك (فيديو)

كشف الفنان يوسف الشريف، أنه يشجع النادي الأهلي، خاصة وأنه كان لاعبا في الأحمر بالصغر، ورغم ذلك يحب نادي الزمالك ويقدره ويشجعه حال لعبه خارجيا. (التفاصيل من هنا)

تعرف على لجنة اختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة بـ"الأقصر للسينما الأفريقية"

يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة لجنة متخصصة لاختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة. (التفاصيل من هنا)

غنّت معه عبر الهاتف.. طارق الشناوي يكشف تفاصيل مكالمة نجلاء فتحي وسمير صبري

قال الناقد طارق الشناوي، إن الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، هاتفت الفنان الكبير سمير صبري، وهو على سرير المرض في أحد المستشفيات، كاشفا تفاصيل ما حدث بينهما. (التفاصيل من هنا)

مسلسلات رمضان 2022 .. نسرين طافش تسجل أغاني مسلسل "جوقة عزيزة"

ظهرت الفنانة نسرين طافش، داخل الأستديو خلال تسجيل أغاني شخصية عزيزة التي تقدمها بمسلسل "جوقة عزيزة" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022. (التفاصيل من هنا)

بعد إصابتها ومحمد رياض بـ"كورونا".. رانيا ياسين: تعافيت ومحمد في طريقه للتعافي

طمأنت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على "إنستجرام"، على حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا. (التفاصيل من هنا)