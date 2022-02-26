إسعاد يونس توجه رسالة لأحمد عزمي: "لينا لقاء قريب وكله هيبقي حلو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إنها تواصلت مع الفنان أحمد عزمي بعد تصريحه أنه حزين لأنه تواصل معها إلا أنها لم تجب عليه بعد تعافيه من تعاطي المخدرات وخروجه من السجن.

وكتبت "يونس" عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "تواصلت مع الفنان أحمد عزمي وحلفت له ميت يمين إني ماشفتش رسالته الوحيدة اللي بعتهالي طبعا وإلا مكنتش هتأخر عليه أبدا.. لينا لقاء قريب إن شاء الرحمن وكله هيبقي حلو".

وكان الفنان أحمد عزمي، قال خلال برنامج "كلام الناس" عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الخميس، إنه بعد تعرضه لأزمة سجنه بسبب تعاطيه المخدرات ووفاة شقيقة، حيث أن هناك العديد من الفنانين تجاهلوه على الرغم من تواصله معهم بعد تعافيه.

وأضاف أنه تواصل مع الفنانة إسعاد يونس، إلا أنها لم تجب عليه، متابعًا: "هي كانت متحمسة ليا وشجعتني على فيلم (عزبة آدم)، ولما انتهت الأزمة بعت ليها مسدج أني اشتقت ليها لكنها لم تجب".

ووجه أحمد عزمي، رسالة إلى إسعاد يونس رسالة، قائلًا: "الفنانة الكبيرة أنتي وحشتني وقد إيه بتعرفي تخلي بالك من الناس اللي حواليكي، وحشتني عزوماتك على السحور في رمضان، يا رب أسمع صوتك قريب".