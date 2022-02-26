برنامج الدوم.. ليلى علوي: لم أتغلب حتى الآن على الخوف من الكاميرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة ليلى علوي، إنها لم تتغلب حتى الآن على الخوف الذي ينتابها أمام الكاميرا منذ بداية مشوارها الفني.

أضافت علوي، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "الدوم": "لم أتغلب على الخوف بعد من الكاميرات، لسه بخاف وبترعب، وأنا النهاردة وأنا في وسط اللجنة الجميلة دي برضو خايفة وبقول يارب".

وتبدأ الليلة في برنامج "الدوم" على قناة ON المرحلة الحاسمة بعدما تمت تصفية مئات المتسابقين في المرحلة الأولى وتحدي الدقيقة الواحدة.

وتشهد الحلقة الليلة منافسات بين 8 متسابقين في مجال الغناء بمصاحبة الفرقة الموسيقية، و8 متسابقين في التمثيل، و3 متسابقين في التقديم التلفزيوني.

ويقوم بالتحكيم لجنة مميزة بمشاركة المخرج تامر محسن والفنانة ليلي علوي والمايسترو نادر عباسي.

برنامج "الدوم" حظى باهتمام جماهيري كبير منذ انطلاقه في هذا الموسم بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبإشراف وتنفيذ شركة ميديا هب.