هالة صدقي تطلب الدعاء للفنان سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طلبت الفنانة هالة صدقي، من متابعيها عبر موقع "إنستجرام"، الدعاء للفنان الكبير سمير صبري بالشفاء.

ونشرت صدقي، صورة سمير صبري وعلّقت: "في يوم الجمعة أتمنى الدعاء لصديقي وزميلي العزيز جدا سمير صبري بالشفاء".

أضافت: "سمير دائما مجامل بيحب زملائه وبيساعد الكل خصوصا النجوم اللي انطفي نجمهم وبيفضل معاهم يساعدهم لآخر لحظة، جدعنته معاهم لا تحصى وعمره ما اتكلم وقال بيعمل إيه ليهم، إن شاء الله يقوم بالسلامة".

كان الناقد طارق الشناوي، أعلن قبل أيام، دخول الفنان سمير صبري، لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الشناوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفحوصات الطبية التي أجراها الفنان سمير صبري، أكدت حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب خلال الأيام المقبلة.