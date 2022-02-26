رونالدو يتحدث عن موعد اعتزاله.. “رحلتي كانت رائعة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

تحدث النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن موعد اعتزاله كرة القدم.

وقال رونالدو البالغ 37 عاما خلال مقابلة عبر منصة “دازون”: “أعرف أنه لا تتبقى لي أعوام كثيرة من اللعب، أتمنى الاستمرار 4 أو 5 أعوام أخرى، أريد مواصلة الفوز بالبطولات”.

وأضاف نجم فريق “الشياطين الحمر”: “كانت حياتي رحلة رائعة، تركت بصمة في كل مكان مررت به”.

وتابع: “من الصعب على أي لاعب آخر، الوصول للأرقام التي حققتها، يكفيني الفخر بأنني تركت علامة في كل مكان تواجدت فيه وهذا يسعدني”.

وأردف: “يجب أن تكون ذكيا وتقول إن الأمر ليس نفسه حين يكون لديك 8 أو 20 أو 25 عاما مقارنة بعندما تبلغ 35. هذا هو النضج، الخبرة، الذكاء في إدراك أنك قد تخسر بعض الأشياء لكنك ستربح أشياء أخرى، وأن يكون لديك التوازن لمواصلة المنافسة والبقاء في أعلى مستوى”.

وسبق لكريستيانو رونالدو أن تحدث في لقاءات صحفية عن موعد اعتزاله في أكثر من مناسبة.

صرح اللاعب في الـ15 من الشهر الماضي (قبل بلوغه عامه الـ37 بعشرين يوما) لشبكة “ESPN” البرازيلية بأنه قادر على اللعب في أعلى المستويات حتى وصوله إلى عامه الأربعين، قائلا: “أنا سعيد، أرغب في المواصلة ورؤية كيف سيكون الحال حينها. إذا واصلت اللعب حتى أبلغ 40 عاما، ربما أواصل حتى 42 عاما، لكن الأمر الأهم هو الاستمتاع بالوقت الراهن”.

كما صرح رونالدو قبل عامين للشبكة ذاتها، بأن كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022” ستكون الأخيرة له في المونديال.