شكرا لقرائتكم خبر عن "افتح حنجرتك".. ليلى علوى تطلب من متسابق الغناء مرة أخرى في برنامج "الدوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت لجنة تحكيم بمتسابقين فئة الغناء في المرحلة الثانية من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية والمذاع على قناة ON، ومكونة من، الفنانة ليلى علوى والمخرج تامر محسن والمايسترو نادر عباسى.

وغنى مصطفى ياسين أغنية "اعاتبك" لمحمد محيى، لتوجه الفنانة ليلى علوى كلمة بأنه يجب أن ينطلق أكثر بصوته وطلبت منه الغناء مرة أخرى لعبد الحليم حافظ ولكن بانطلاقه قائلة له "افتح حنجرتك".

وغنت المتسابقة يمنى حسن أغنية "أكتر" للمطربة اصالة، ولكن طلب منها المخرج تامر محسن الغناء مرة ثانية بأغنية أخرى حتى يصل لشيئا محدد، فيما أخبرها المايسترو نادر عباسى بانها اختارت أغنية صعبة.

وتشهد المرحلة الثانية من برنامج الدوم تحديًا جديداً للمتسابقين وهي مرحلة المفتاح الذهبي والتي سيمنح لهم مساحة أكبر من اجل ابراز موهبتهم بشكل أكبر امام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة والتي ستسمتر على مدار 5 حلقات من أجل اختيار أفضل 6 مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر امير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى ابراهيم والاعلامية لميس الحديدي والاعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل اما التقديم من 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات لـ 15 الف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين ان يستقروا في القاهرة.

الدوم هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الاوسط في موسمه الاول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة ON.