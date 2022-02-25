رزان مغربي تظهر بالمايوه من زنجبار وتتعرض لانتقادات!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 فبراير 2022 11:57 مساءً - تعرضت الفنانة اللبنانية رزان مغربي لسيل من الانتقادات، بعد ظهورها بالمايوه، في عدد من الصور التي نشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجماعي، أثناء قضائها إجازتها في زنجبار في تنزانيا.

ونشرت الفنانة اللبنانية الصورة عبر حسابها على ”إنستغرام“ صورة لها بالمايوه برفقة ثلاثة شبان تنزانيين وعلقت عليها كاتبة: “اول يوم لي في زنجبار” ليبدأ رواد التواصل الاجتماعي بتداول الصورة تحت عناوين كثيرة، جاءت أغلبها منتقدة اختيارها للظهور بالمايوه برفقة الشبان الثلاثة.

كما نشرت لاحقا صورة اخرى ظهرت فيها على شاطىء البحر وعلقت عليها بالقول “اهلا في زنجبار”.

يُذكر أن رزان مغربي كانت قد شاركت في بطولة الفيلم الكوميدي ”صابر وراضي“، والذي جسدت فيه دور ”جاسمن“.

وتعاونت رزان فيه مع الفنان المصري أحمد آدم، بعد فترة غياب دامت 10 أعوام، وتحديدا منذ تعاونهما في مسلسل ”الفوريجي“.