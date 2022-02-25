رامز جلال يفتتح “لعبة رامز” في الرياض ويشكر تركي ال الشيخ على “الفكرة والدعم والتقدير”!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 فبراير 2022 11:57 مساءً - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع فيديو لافتتاح الفنان المصري رامز جلال لـ “لعبة رامز” في البوليفارد في العاصمة السعودية الرياض.

وعلق آل الشيخ على الفيديو كاتبا: “تجربة لعبة رامز…تم افتتاحها هذا الأسبوع في بوليفارد رياض سيتي…لتضاف مع التجارب والألعاب المميزة”.

بدوره علق رامز جلال شاكرا آل الشيخ كاتبا: “الف شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الفكرة وعلى دعمك وتقديرك والحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

وكان قد تم الترويج للفكرة بالقول إن الجمهور سيخوض تجربة تفاعلية جديدة ومختلفة، تحتوي على الكثير من المقالب المضحكة والمثيرة، في إشارة إلى أن اللعبة عبارة عن محاكاة لمقالب رامز جلال.