شقيق المغربي محمد الريفي يكشف سبب صراخه في الشارع بشكل هستيري… فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 25 فبراير 2022 11:57 مساءً - يبدو أن أزمة الفنان المغربي محمد الريفي مع عائلته مازالت مستمرة، حيث عاد شقيقه أحمد بفيديو جديد هاجم من خلاله شقيقه وزوجته و”فضح” مخططاتهما، على حد قوله.

ودافع أحمد الريفي، في فيديو مطول، عن والدته، حيث كشف أنها عانت الأمرين بسبب محمد، وأن هذا الأخير تزوج دون علمها وتكلم عنها بالباطل في وسائل الإعلام.

وتابع: “محمد أخبرني قبل يوم واحد من ظهوره وهو يصرخ في الشارع، أنه سيقوم بفضحنا، وبالتالي تعمد الخروج إلى الشارع وهو يصرخ بصوت عالي، حتى يكسب تعاطف الناس”.

وعبر شقيق الريفي عن استيائه من تعرضه هو والدته للهجوم من طرف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أن “أغلب الناس لا يعرفون الحقيقة”، وأنه “يتوفر على الأدلة التي تثبت صحة كلامه”.

واتهم أحمد مجددا زوجة أخيه بـ”تسميم محمد”، حيث كشف أنها كانت تمنعهم من معالجته من “التوكال”.

وكان مقطع فيديو تم تداوله علاى مواقع التواصل الاجتماعي وثّق الفنان المغربي محمد الريفي، وهو بحالة صعبة للغاية، فظهر وهو يصرخ ويبكي بصوت عالٍ في الشارع وأمام المارة، قائلا: ”أمي يا ربي أمي“.

وتبين أن سبب الصراخ والبكاء هو وجود خلافات بينه وبين والدته ومقاطعتها له وعدم التواصل معه، وغضبها عليه.

وكان محمد الريفي قد روى تفاصيل أزمة مقاطعة والدته له، وقال في تصريحات صحفية سابقة، إن أشقاءه منعوه من التعامل مع والدته، وهم الذين أحالوا علاقتهما إلى ما آلت إليه من قطيعة.

ولكن والدة محمد الريفي كذّبته، مشيرة إلى أن السبب يكمن في عدم رضاها عن زواج محمد الريفي، وإرادتها في عدم رؤيته وزوجته أيضا، قائلة: ”والله عمري ما هرضى عليك“.

يذكر أن الريفي نجم برنامج ”إكس فاكتور“، فاز بلقبه على حساب الفنان المعتزل الأردني أدهم نابلسي عام 2015، وكان من ضمن فريق الفنان حسين الجسمي.