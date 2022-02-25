شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية وأحمد زاهر يرويان موقفا محرجا تعرضا له بشهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجمان أحمد زاهر ونور اللبنانية ضيفين في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين"، تقديم الفنان والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وتحدثت نور اللبنانية عن قصة حبها وزواجها قائلة: "أول مرة شوفت يوسف حسيت أنه متجوز لأن لما اتعرفنا على بعض مكناش صغيرين واتعرفنا على بعض في جلسة عشاء لصديق لبنانى وبصيت على إيده ملقتش دبلة ومع الكلام في القعدة عرفت أنه مش متجوز ولا خاطب ولا مرتبط".

وتابعت نور: "كلمنى الصديق اللبناني وقالى إن يوسف طلب رقمك واديتهوله وخدى رقمه عشان متقوليش رقم مين ومين بيكلمنى، وبعد كده فعلاً اتصل بيا يوسف وقالى تخرج نشرب حاجة واتكلمنا كتير وبعدها سافر أمريكا وبعدها بفترة رجع واتكلمنا وحبينا بعض واتخطبنا واتجوزنا في 8 شهور وعيد جوازنا هو نفس يوم عيد ميلادى".

وعن شهر العسل قالت نور: "كنا في وقت الشتاء وجالى سخونة لمدة يومين، واللى اكتشفه فيا أنى أنا مش بحب أعمل شوبينج واتفاجئ لما دخلت صيدلية عشان أشوف فوائد الأدوية عشان اشترى اللى مفيد فيهم".

وعن شهر العسل بالنسبة للفنان أحمد زاهر قال: "روحنا في شرم الشيخ ومعنديش غير 4 أيام وارجع تانى عشان عندى مسرحية وبعد ما روحنا الفندق اكتشف إن الشنطة غلط ورجعت المطار واستنينا وقت كتير لغاية لما الشخص التانى يكتشف إنها مش شنطته ويرجعها هو كمان".



امير كرارة ونور اللبنانية واحمد زاهر



نور اللبنانية واحمد زاهر وامير كرارة



احمد زاهر وامير كرارة



نور اللبنانية وامير كرارة