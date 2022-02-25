شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تبدأ حفلها بـ"كل ما نقرب لبعض" والسيناريست أيمن سلامة فى مقدمة الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة أنغام حفلها المقام بقصر عابدين بأغنية كل ما نقرب لبعض، بمصاحبة أوركسترا المايسترو كريم فودة، وكان فى مقدمة الحضور كل من السيناريست أيمن سلامة، والدكتور عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة المخدرات، ومن المقرر أن تقدم أغانيها الشهيرة الحديثة والقديمة.

ومن أبرز الأغانى التي تغنيها أنغام بالحفل "حالة خاصة جدًا"، "أساميك الكتيرة"، "ياريتك فاهمنى"، "سيدى وصالك"، "هو نفس الشوق"، "أنا بعته كتير"، "هنشتاقوا"، "نفضل نرقص"، "بتوصفنى عمرى معاك"، "حته ناقصه"، "أكتب لك تعهد"، "عرفها بيا"، "مهزومة" وغيرها من الأغنيات.

كانت أنغام قد أعلنت إحياءها حفلًا غنائيًا في مسقط رأسها بمدينة الإسكندرية يوم الخميس 24 مارس المُقبل بأحد الفنادق.