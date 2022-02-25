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أنغام تبدأ حفلها بـ"كل ما نقرب لبعض" والسيناريست أيمن سلامة فى مقدمة الحضور

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القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة أنغام حفلها المقام بقصر عابدين بأغنية كل ما نقرب لبعض، بمصاحبة أوركسترا المايسترو كريم فودة، وكان فى مقدمة الحضور كل من السيناريست أيمن سلامة، والدكتور عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة المخدرات، ومن المقرر أن تقدم أغانيها الشهيرة الحديثة والقديمة.

 

ومن أبرز الأغانى التي تغنيها أنغام بالحفل "حالة خاصة جدًا"، "أساميك الكتيرة"، "ياريتك فاهمنى"، "سيدى وصالك"، "هو نفس الشوق"، "أنا بعته كتير"، "هنشتاقوا"، "نفضل نرقص"، "بتوصفنى عمرى معاك"، "حته ناقصه"، "أكتب لك تعهد"، "عرفها بيا"، "مهزومة" وغيرها من الأغنيات.

 

كانت أنغام قد أعلنت إحياءها حفلًا غنائيًا في مسقط رأسها بمدينة الإسكندرية يوم الخميس 24 مارس المُقبل بأحد الفنادق.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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