شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يروى قصة حبه لزوجته ورد فعله إذا طلب شاب يد ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجمان أحمد زاهر ونور اللبنانية ضيفين في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين"، تقديم الفنان والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وتحدث أحمد زاهر عن قصة حبه لزوجته هدى، قائلاً: "كنت رايح معزوم في عرض خاص لفيلم جنة الشياطين ولسه كنت خارج من الرجل الآخر، ولقيت واحدة مركزة معايا امشى في أى مكان عينيها معايا ولفتت انتباهى إيه اللى عمالة تبص عليا دى".

وتابع أحمد زاهر: "والدة هدى كانت شغال في الشركة العربية مديرة التوزيع وهى اللى عاملة العرض الخاص وجت هدى سلمت عليا وعرفت بعد كده إن هي اللى خليت والدتها تعمل كده عشان تتعرف عليا واخدنا أرقام بعض واتكلمنا وحسيت براحة نفسية غريبة".

وأضاف زاهر: "الفترة دى وما قبلها كان في بنات كتير ومفيش حاجة بتكمل، لكن لما اتكلمت مع هدى حسيت في حاجة حلوة ناحيتها، فقلت اشمعنا دى بالذات لما بكلمها بكون مرتاح ومبسوط معاها فقلت لنفسى هي دى".

واستكمل زاهر: "بعد كده في عرض فيلم أرض الخوف، كان معايا ورد واديته لوالدتها وطلبت منها نقعد نتكلم واكتشفت أنها ست فاهمة وعندها تقدير غير عادى للظروف وقالت ميهمنيش الفلوس المهم أنك تحافظ على بنتى ومش هاديهالك إلا لو بتحبها بجد، وقعدنا نتكلم فترة طويلة سوا في التليفون ونتكلم في حاجات كتير لغية لما حسيت أنى بحبها جدًا وروحت طلبت ايدها".

وعن بناته قال أحمد زاهر: بناتى بالنسبة ليا أغلى حاجة في الدنيا ومش متخيل أنى أقعد أربى في بنتى ويجى واحد ياخدها ويمشى، وأنا عارف أنها سنة الحياة وهايحصل أكيد لكن مش قادر أتخيل الموقف ده، مداعبًا أمير كرارة: "لو جه واحد يتقدم هاقوله اطلع بره".



امير كرارة ونور اللبنانية واحمد زاهر



نور اللبنانية واحمد زاهر وامير كرارة



احمد زاهر وامير كرارة



نور اللبنانية وامير كرارة