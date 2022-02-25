أشرف زكي يكشف لـ"الخليج 365" تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبري، بعد دخوله أحد المستشفيات.

وقال زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنان سمير صبري في حالة صحية جيدة للغاية، وهو في غرفة عادية بالمستشفى وليس في الرعاية المركزة، وحتى الآن لم يخضع لعملية القسطرة في القلب التي يحتاج لها، وسيجريها خلال أيام قليلة".

كان الناقد طارق الشناوي، أعلن قبل أيام، دخول الفنان سمير صبري، لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الشناوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفحوصات الطبية التي أجراها الفنان سمير صبري، أكدت حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب خلال الأيام المقبلة.