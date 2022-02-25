خطوبة الفنان مجدي صبحي والإعلامية منى الألفي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان مجدي صبحي، مساء الجمعة، خطبته للإعلامية منى الألفي.

ونشر صبحي، صورا له مع "منى" عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "في ليلة من أجمل ليالي العمر، تمت خطوبة الإعلامية المتألقة منى الألفي على الفنان مجدي صبحي".

مجدي صبحي من مواليد 18 سبتمبر 1959، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، اشتهر بمشاركته لأخيه الأكبر الفنان محمد صبحي في أعماله سواء في التليفزيون مثل: "يوميات ونيس، فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء"، أو في المسرح مثل: "كارمن، لعبة الست، ماما أمريكا".

كما شارك في أعمال فنية أخرى بعيدا عن عمله مع أخيه مثل: مسلسل "التوأم"، فيلم "بلطية العايمة"، مسرحية "حباك عوضين تامر" وغيرها.