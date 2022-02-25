هكذا هنأ محمد ممدوح صديقه آسر ياسين بعيد ميلاده الـ 41

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان محمد ممدوح، على تهنئة صديقه الفنان آسر ياسين بعيد ميلاده الـ41، الذي يوافق اليوم الجمعة 25 فبراير، إذ أنه من مواليد 1981 .

ونشر ممدوح، صورة له مع آسر ياسين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "كل سنة وأنت طيب وبخير وناجح يا رب ومحقق كل اللي تتمناه.. السرفيس".

وكانت آخر أعمال محمد ممدوح فيلم "أبو صدام" الذي تبلغ مدته 89 دقيقة، وهو من إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت، وبطولة محمد ممدوح، وضم العديد من الفنانين ضيوف الشرف بينهم سيد رجب، على الطيب.

يذكر أن آسر ياسين، درس الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرج منها في عام 2008، وكانت بدايته من خلال مسرح الجامعة، حيث شارك في العديد من المسرحيات، وكانت انطلاقته الفنية عام 2004 عندما رشحه المخرج خيري بشارة للمشاركة في مسلسل "ملح الأرض" مع الفنان محمد صبحي، وتم اختياره ليكون سفيرا للنوايا الحسنة في المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وفي أكتوبر عام 2012 تزوج من زميلة دراسته كنزي العبد الله، ورزق منها بطفلين هما "طاهر "و"أمين"، وفي يونيو 2020 رزق بابنه الثالث "زين".