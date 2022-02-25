الارشيف / فن ومشاهير

إنعام محمد علي: أسامة أنور عكاشة كتب مسلسلا لشادية.. ولهذا السبب توقف العمل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت المخرجة إنعام محمد علي، إن الفنانة الكبيرة شادية، كانت تتمنى أن تطل على جمهورها من خلال شاشة التليفزيون.

وأوضحت "إنعام" في ندوة تكريمها على هامش مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، أن شادية كانت تريد عمل مسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة.

وتابعت: "بالفعل كتب أسامة أنور عكاشة عمل تليفزيوني، ولكن للأسف العمل توقف بسبب اعتزال شادية ولبسها الحجاب".

وتدير الندوة الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، بحضور السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب حسن أبو العلا مدير المهرجان.

مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة يقام في الفترة من ٢٣ حتى ٢٨ فبراير.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا