إنعام محمد علي: أسامة أنور عكاشة كتب مسلسلا لشادية.. ولهذا السبب توقف العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت المخرجة إنعام محمد علي، إن الفنانة الكبيرة شادية، كانت تتمنى أن تطل على جمهورها من خلال شاشة التليفزيون.

وأوضحت "إنعام" في ندوة تكريمها على هامش مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، أن شادية كانت تريد عمل مسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة.

وتابعت: "بالفعل كتب أسامة أنور عكاشة عمل تليفزيوني، ولكن للأسف العمل توقف بسبب اعتزال شادية ولبسها الحجاب".

وتدير الندوة الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، بحضور السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب حسن أبو العلا مدير المهرجان.

مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة يقام في الفترة من ٢٣ حتى ٢٨ فبراير.