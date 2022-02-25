"كانت لدغة في حرف الراء".. إنعام محمد علي تكشف سر خلافها مع فاتن حمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت المخرجة إنعام محمد علي، إنها طلبت من سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة أن يتعاونا في عمل تليفزيوني.

وأضافت المخرجة الكبيرة في ندوة تكريمها على هامش مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، أنها حاولت إقناع فاتن حمامة بالعمل التليفزيوني وكان مسلسل "ضمير أبلة حكمت" هو أول ظهور لها على شاشة التليفزيون.

وتابعت: "أقنعتها عام ١٩٨٨ وكنا وقتها في دبي، وقالت إنها تريد عمل تربوي لأن الشارع المصري تغير، فتحدثت مع أسامة أنور عكاشة واتفقنا على (ضمير أبلة حكمت)".

واستكملت: "فاتن كان عندها لدغة في حرف الراء، بتظهر أحيانا، وفيه مشهد من المشاهد بانت اللدغة، فطلبت منها نعيد المشهد فرفضت بشكل قاطع وأنا أصريت، فاشتكتني لممدوح الليثي".

وأضافت: "جه ممدوح الليثي في اللوكيشن وكان بيزعق، فقلتله لو أنتوا مش راضيين عن أسلوبي أسيب العمل، قالي لأ إحنا مابنغيرش مخرجين، وقد كان وكملنا المسلسل".

وتدير الندوة الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، بحضور السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب حسن أبو العلا مدير المهرجان.

مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة يقام في الفترة من ٢٣ حتى ٢٨ فبراير.