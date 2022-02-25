إنعام محمد علي: نور الدمرداش أصدر قرارا بمنع المرأة من الإخراج في التليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، إن المخرج نور الدمرداش أصدر قرارا بمنع المرأة من الإخراج، حينما كان مراقبا عاما على المسلسلات في التليفزيون المصري.

وأكدت "إنعام" في ندوة تكريمها على هامش فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، أن قرار نور الدمرداش لأنه كان يرى أن مهنة الإخراج مهنة ثقيلة على المرأة.

وتابعت: "نور الدمرداش نقلنا لنكون مراقبات على برامج المرأة في التليفزيون، واستمر هذا القرار لمدة سنة".

وتدير الندوة الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، بحضور السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب حسن أبو العلا مدير المهرجان.

مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة يقام في الفترة من ٢٣ حتى ٢٨ فبراير.