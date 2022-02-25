مدير مهرجان أسوان لسينما المرأة: وجود إنعام محمد علي بيننا شرف نفخر به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحب الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، بالمخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، في ندوة تكريمها على هامش المهرجان.

وقال أبو العلا: "بداية أرحب بالمخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، وإذا لم تكرم على مشوارها الفني، فلابد أن تكرم عن مساندتها لقضايا المرأة المصرية".

وتابع: "وجود إنعام محمد علي معنا شرف نفخر به في هذه الدورة، ونشعر بالفخر أن تكون بيننا".

واستكمل: "أنا محمل برسالة من الفنانة الكبيرة سوسن بدر، كان نفسها تحضر، وبتبلغك إنها مدينة بالفضل لحضرتك، لكن ظروف العمل والتصوير لم تسمح لها بالحضور".

وفي ختام كلمته وجه "أبو العلا" الشكر للناقدة ماجدة موريس على إدارتها للندوة.

الدورة السادسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، تقام في الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ فبراير.