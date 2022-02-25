بعد اعتذار إبراهيم عيسى.. كمال عبد العزيز رئيسا لمسابقة الفيلم المصري بمهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري في الدورة السادسة للمهرجان، والتي تعقد في الفترة من 23 إلي 28 فبراير الجاري، ويرأس اللجنة مدير التصوير كمال عبدالعزيز بعد اعتذار الكاتب إبراهيم عيسى، وتضم في عضويتها الفنانة داليا البحيري والفنان نيقولا معوض.

ويتنافس على جوائز مسابقة الفيلم المصري في دورة هذا العام 4 أفلام وأول الأفلام المشاركة في المسابقة، "قمر 14" إخراج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران، إنتاج السبكي للإنتاج والتوزيع، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ياسمين رئيس، أحمد مالك، خالد أنور، مي الغيطي.

كما يشارك أيضاً بالمسابقة فيلم "أبو صدام" إخراج نادين خان، تأليف نادين خان، محمود عزت، إنتاج سي سينما، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش.

ويتنافس كذلك علي جوائز المسابقة فيلم "وش القفص" إخراج دينا عبد السلام، تأليف دينا عبد السلام، أشرف مهدي، إنتاج نيو بيكتشر للانتاج الفني، بطولة أشرف مهدي، أمين حجازي، أمينة الزغبي، أنسي الجندي.

كما يعرض أيضاً بالمسابقة فيلم "العودة" تأليف وإخراج سارة الشاذلي، إنتاج أفلام مصر العالمية، وبطولة نبيل الشاذلي، ماريان خوري، يوسف الشاذلي.

وتسعى مسابقة الفيلم المصري في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لعرض أهم أفلام العام الماضي المرتبطة بتخصص المهرجان، فهي إما من إخراج مخرجات أو موضوعها بتعلق بشكل مباشر بالمرأة، الأمر الذي يمكن لمسه بوضوح في هذه المجموعة المتميزة من الأعمال التي سيستمتع جمهور مدينة أسوان بمشاهدتها، فغرض المسابقة الرئيسي هو إقامة جسور بين جمهور المدينة وصناعة السينما المصرية المعاصرة.

وانطلقت يوم الأربعاء، الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذى يستمر حتى 28 فبراير الحالي، ويشارك في المهرجان 24 فيلمًا قصيرًا من دول عربية وأجنبية مشاركة هي: "مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وأسبانيا ورومانيا وروسيا ولبنان وكندا وفلسطين".