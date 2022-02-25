بملابس عارية – شاهد نسرين طافش بظهور فاضح كشفت عن مناطقها الحساسة

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عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تستمتع بوقتها على أحد الشواطئ البحرية.
وظهرت طافش في الصورة مرتدية فستاناً مطبوع عليه عباد الشمس، وهي تجلس على سرير تحت أشعة الشمس ويحلق في السماء فوقها طيور النورس.
واستعانت طافش بجملة لشمس الدين التبريزي وعلقةعلى الصورة قائلة ” لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب، الشمال والجنوب، فمهما كانت وجهتك، يجب ان تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك، فاذا سافرت في داخلك، فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وما وراءه”.
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