الأمير هاري وميغان يحصلان على جائزة NAACP.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الثنائي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لحضور حفل تكريمي يحصلان فيه على جائزة NAACP، كما يحضر هذا الاحتفال بعض المشاهير الآخرين، إذ يتم تكريمهما مع جائزة مرموقة بسبب عملهما الخيري.

وأعلنت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، وهي منظمة معنية بالحقوق المدنية، أن دوق ودوقة ساسيكس سيحصلان على جائزة الجمعية، التي اعترفت بالعمل الخيري والدعوي الذي يقوم به الثنائي.

وقال الأمير هاري وميغان، في بيان لهما: “إنه لشرف حقيقي أن يعترف بهما الرئيس ديريك جونسون وهو الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اللذين تعتبر جهودهما حافزا لدفع عجلة العدالة العنصرية والحقوق المدنية”.

ومن المنتظر أن يظهر الزوجان في حفل جوائز تنظمه الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP)، على أن يقام العرض في 26 فبراير الجاري، ويحضره أيضاً أنتوني أندرسون، كيري واشنطن، والممثلة زيندايا.

وفي يوم السبت، الذي يقام فيه الاحتفال سيطلق الأمير هاري وميغان ماركل، أيضاً جائزة NAACP-Archewell للحقوق المدنية الرقمية للاعتراف بأولئك الذين “يخلقون تغييراً تحويلياً” وذلك للنهوض بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان.