كيندال جينر تظهر بإطلالة غريبة.. الجمهور لم يتعرف عليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يتعرف عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي على كيندال جينر عند ظهورها على مدرج عرض مجموعة علامة برادا للملابس الجاهزة لخريف وشتاء خلال فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.

وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة لأول مرة في إطلالة مختلفة تماماً معتمدةً لون الشعر جديد، كما فعلت عارضة الأزياء وصديقتها جيجي حديد العام الماضي عندما اعتمدت الشعر الأحمر، وقالت حديد وقتها إن مصدر إلهامها هو نجمة مسلسل The Queen’s Gambit.

واعتمدت كيندال لوناً من ظلال الأحمر وهو النحاسي المائل للحمرة.

وعبر كثيرون عن إعجابهم بلوك العارضة السمراء التي طالما اعتمدت لون شعرها البني الطبيعي، مؤكدين أن اللون الجديد يناسبها ويبرز ملامحها.

وقد نشر مصفف الشعر جويدو بالاو، الذي كان مسؤولاً عن تسريحات شعر جميع العارضات في عرض برادا، صورةً لكيندال من خلف الكواليس مشيراً إلى أن مصففي الشعر جينا بيري ومات ريز بيري هما من أشرفا على لون شعر كيندال، مع العلم أنهما يعملان مع الكثير من النجمات الشهيرات ومنهن بيلا حديد وجنيفر لورانس وأنجلينا جولي وأديل وهيلي بيبر وغيرهن.