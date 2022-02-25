أحمد زاهر يتحدّث عن طفولته الصعبة ويكشف السر وراء كثرة إنجابه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري أحمد زاهر، السر وراء إنجابه العديد من الأبناء، مبيناً أنه يرغب في أن يكون هناك نوع من “العزوة” بين أبنائه، وأضاف أن السر وراء ذلك يعود إلى أنه نشأ في طفولته وحيداً دون وجود شقيق له.

ويطلق على الفنان أحمد زاهر، لقب “أبو البنات” إذ أن لديه من الأبناء 4 فتيات هم: “ليلى، ملك، منى، نور”، والثلاث الأوائل دخلوا مجال الغناء وقدموا أعمالاً فنية، فيما أضاف بشأن قصة إنجابه 4 أبناء أن والده ووالدته انفصلا بعد 3 أشهر فقط من زواجهما.

وقال أحمد زاهر، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان المصري أمير كرارة، إنه عانى في طفولته من الوحدة، وأصيب بالاكتئاب لدرجة جعلته كان يتشاجر مع أي شخص، معقباً أن والدته تعمل طبيبة وحصلت على عمل في نيجيريا واضطر للسفر معها لمدة عامين ونصف.

وأوضح أحمد زاهر، أنه لديه شقيقين من والده هما: “محمود وإيهاب”، لكنه لم يراهما ووالده إلا بعد فترة من الوقت، مردفا أن نشأته وحيداً جعلته يقرر أن يكون هناك أكثر من طفل في حياته مي يسندون بعضهما البعض.

واستطرد أحمد زاهر، أنه كان طفلاً شقيا لأنه كان وحيداً، متابعاً: “الوحدة قاتلة بتخلي الواحد يتغير ينزوي ويقعد مع نفسه”، مختتما أنه أراد أن يكون لديه “عائلة” حتى لا يعيش أبنائه ذات التجربة.