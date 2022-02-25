الصدفة تجمع عبدالله الرويشد وحياة الفهد في الطائرة.. وهذا ما حدث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان الكويتي عبدالله الرويشد صورة عبر حسابه في “إنستغرام”، جمعته بالممثلة القديرة حياة الفهد في الطائرة، وأحدث تفاعلاً كبيراً بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر عبدالله الرويشد، عن سعادته بمقابلة حياة الفهد، مؤكداً أن اللقاء جاء عن طريق الصدفة، ويبدو أن الرويشد أراد توثيق تلك اللحظة كونهما يتقابلان سوياً للمرة الأولى، وهو ما جعل تفاعل الجمهور مع الصورة مميزًا.

واتخذ عبدالله الرويشد، من اسم حياة الفهد، أسلوبه في تدوين تعليقه على تلك الصورة التي رأى البعض أنها تاريخية، فكتب قائلاً: “‏أحياناً تهديك بعض الصدف حياة.. ‎سيدة الشاشة الخليجية ‎حياة الفهد”.

ويبدو أن الثنائي سيجتمعان في إحدى الفعاليات للاحتفال باليوم الوطني الكويتي، حيث اتضح من تعليقه أن هناك ليلة في حب الكويت تجمعهما، فيما حرص عبدالله الرويشد، على تدوين منشور هنأ فيه بلاده باليوم الوطني الكويتي، من خلال حسابه في “إنستغرام”، فكتب: “كل عام وأنت بخير يا كويت يا أحلى بلد”.