شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل مسرحية "هاملت بالمقلوب" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد صناع العمل المسرحي "هاملت بالمقلوب" مؤتمرًا صحفياً بحضور الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث لإعلان تفاصيله، وذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور سامح مهران مؤلف العرض والفنان مازن الغرباوي مخرج العرض، وفريق عمل العرض بالكامل، وذلك يوم الأحد 6 مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

"مسرحية هاملت بالمقلوب" بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، ايمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، اهداء المشاركة الصوتية و السينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور واضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، ازياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين إخراج مازن الغرباوي .