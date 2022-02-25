شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن معلومات يكشف أسباب غلق قناة عمرو دياب على اليوتبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق تامر محمد، خبير أمن المعلومات، عن غلق قناة اليوتيوب للنجم الكبير عمرو دياب، قائلا: "الشركات العالمية عند قفل موقع لها يكون قرار استراتيجى".

وأضاف تامر محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان أبو طالب عبر برنامجها بالخط العريض المذاع على قناة الحياة: "شركة اليوتيوب بتقوم بإرسال رسالة للمشاركين يقول له إن المنصة هذه سيتم غلقها فى فترة 6 أشهر من أجل حفظ المعلومات".

وتابع خبير أمن المعلومات: "احتمال ضعيف جدا أن يحدث أزمة تقنية فى شركة اليوتيوب بسبب أن هناك أكثر من سيرفر يحمل عليه البيانات فى أكثر من مكان حفظا له على أى فيديو يتم نشره على القناة".