شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يلتقون بعد غياب فى دراما رمضان 2022.. يسرا وغادة عادل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دراما رمضان المقبل 2022، عودة عدد من الفنانين للعمل سويًا بعد سنوات من تعاونهما سواء في الدراما أو السينما، خاصة في ظل اعتماد معظم مسلسلات الموسم على أكثر من بطل في القصة التي يتم تقديمها، لاسيما أن ذلك أثبت نجاحه في السنوات الماضية و‘ثراء الدراما بوجود أكثر من نجم في العمل.

ولعل عودة تعاون النجمتين يسرا وغادة عادل من أبرز اللقاءات بعد غياب في دراما رمضان هذا العمل، إذ تجتمع الثنائى في مسلسل "أحلام سعيدة" الذى يتم تصويره حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد 7 سنوات من مشاركتهما سويًا في مسلسل "سرايا عابدين" الذى تم عرضه في عام 2014، والمفارقة أن العملين بتوقيع المخرج عمرو عرفة.

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، شيماء سيف، انتصار، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل ويتم تصوير مشاهد العمل بشكل مطثف للعرض فى شهر رمضان المقبل.

كما يشهد مسلسل "الرايات السوداء" اجتماع النجوم أمير كرارة ومحمود عبد المغنى وأمينة خليل مجدداً بعد 11 سنة من مشاركتهما سوياً في مسلسل "المواطن اكس" والذى شهد انطلاق أمير كرارة نحو النجومية، وكذلك أمينة خليل التي كانت في بداياتها الفنية وقتها، وكذلك عبد المغنى الذى قدم البطولة المطلقة بعد العمل بعامين فقط.

مسلسل "الرايات السوداء" تأليف باهر ديودر وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، جبهان خليل، اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وهانى رمزى وكذلك منهم السورى محمد الأحمد واللبنانى جنيد زين الدين.

وكذلك يجتمع النجمان مى عز الدين وطارق لطفي سويًا في مسلسل "جزيرة غمام" بعد 12 سنة من لقائهما في مسلسل "قضية صفية" عام 2010 والذى سجل وقتها البطولة المطلقة الأولى للنجمة مى عز الدين في الدراما التليفزيونية، وبعدها أصبحت من نجمات الدراما اللاتى تتواجدن بعمل من بطولتها في كل عام.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة مى عز الدين، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وتدور تدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وذلك في اطار صعيدى.