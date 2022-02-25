مفاجأة من العيار الثقيل بانتظار جمهور نوال الزغبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اقترب موعد طرح أغنية النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة “لسه باجي على بالك”، والتي تعود من خلالها للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا من خلال أغنيتي “عم بحكي مع حالي” و”بحبو كتير” منذ سنوات.

وأفادت مصادر خاصة بموقع “بتجـرد” أن كليب أغنية “لسه باجي على بالك” سيشكّل مفاجأة من العيار الثقيل لجمهور نوال الزغبي، إذ ستطلّ من خلاله “النجمة الذهبية” بأسلوب مختلف يتماشى مع النمط الموسيقي للأغنية.

وأضافت مصادر موقعنا أن العمل على فيديو كليب “لسه باجي على بالك” استغرق عدّة أسابيع مع المخرج المبدع فادي حداد، كما رصدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية لتصوير الكليب، وذلك ليخرج العمل إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنانة اللبنانية الشهيرة وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي في الوطن العربي.

يذكر أن أغنية “لسه باجي على بالك” هي باللهجة المصرية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

وكانت نوال الزغبي قد تصدّرت في الأيام الماضية محركات البحث في معظم البلدان العربية بعد أن كشفت عن مقطع مصوّر لها في كواليس تصوير الكليب.