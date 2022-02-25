راغب علامة: أجاري الجيل الجديد في أغنياتي ولا وجود للندم في حياتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق السوبر ستار راغب علامة منذ أسبوعين فيديو كليب “ممكن أزعلك” باللهجة المصرية، والذي حقق أصداء واسعة لدى الجمهور، كما أوضح علامة، مبدياً سعادته الكبيرة بذلك.

وأشار إلى أنه يحاول مجاراة الجيل الجديد في إصداراته الفنية، واعداً متابعيه بمزيد من الأغنيات التي سيصدرها تباعاً في الأيام المقبلة.

وقال راغب علامة في حديث خاص مع “العربية” إنه من الجميل جداً أن يخوض الفنان تجربة الغناء بغير لهجته، لأن هذا دليل الانفتاح على الثقافات، مبدياً إعجابه ببعض الفنانين الخليجيين الذين غنوا باللهجة اللبنانية كالفنانين نبيل شعيل وماجد المهندس ومؤخراً الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي غنى “قد السما ما بحبك” وهي باللهجة اللبنانية.

تطرق الفنان راغب علامه أيضاً إلى الحفل الذي أحياه مؤخراً على مسرح “إكسبو دبي” ، فأشار إلى أنه كان الشعور عظيماً عندما وقف على هذا المسرح، لما يحمله من إنجازات عظيمة وتاريخية لدولة الإمارات، خصوصاً في هذا الوقت بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أنه لا يزال يشعر بالرهبة قبل الصعود على المسرح.

ورأى راغب أنه حاول إيصال رسالة للناس من خلال أغنية “طار البلد” التي أطلقها منذ سنوات، وهي بصراحة تمثّل الواقع الحالي للبنان، هذا الوطن “الجريح والمنهوب”، على حد تعبيره.

وعمّا إذا كان يختار وطناً ثانياً لو لم يكن لبنان وطنه، قال إن لبنان وطنه كما هي الإمارات وطنه، فهذه الأخيرة هي المكان الذي يحب أن يعيش فيه، كما حصل مع ولديه خالد ولؤي اللذيْن اختارا الإمارات وطناً ثانياً لهما، وأحبا العيش فيه بعد أن غادرا الوطن الأم لبنان.

وأضاف راعب علامة أنه يفتخر بمشواره الفني الطويل والمستمر منذ أكثر من 35 عاماً، ويعتز بهذا النجاح والاستمرارية اللذيْن لم يأتيا من فراغ، إنما من العمل الدؤوب والشغف عنده، مضيفاً أن لا وجود للندم في حياته، لأنه يحاول أن يتعلم من أي فشل أو عثرة تواجهه في مسيرته الفنية.