البريطانيون لا يرحبون بالأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجرت شركة Redfield & Wilton Strategies بالتعاون مع صحيفة Sunday Express استطلاعاً للرأي أظهر أن غالبية الشعب البريطاني لا يرحب بتواجد الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

وبحسب الاستطلاع فإن 42% من البريطانيين لا يريدون أن يقوم ميغان وهاري، بالظهور خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة، أي الذكرى السنوية السبعين لصعود الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، إلى العرش البريطاني.

وفي الوقت نفسه فإن 30% فقط يريدون الأمير هاري وزوجته أن يشاركوا في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة، وعليه فإن الغالبية ترفض تواجدهما في هذا الحدث المهم.

وفي الوقت الذي لا يرغب الشعب البريطاني بتواجد الأكير هاري وزوجته في بريطانيا قريباً، يسعى الأمير جاهداً لتأمين الحماية لعائلته في الزيارة المرتقبة له لبريطانيا في الربيع.

فقد كشف محامو الأمير هاري أن الأمير لا يرغب بإحضار أطفاله إلى بريطانيا رغم شوقه لذلك؛ لأنه لا يشعر بالأمان.

وفي التفاصيل، وخلال جلسة استماع للمحكمة يوم الجمعة 18 فبراير 2022، ذكر محامو الأمير هاري أنه لن يحضر طفليه أرشي، البالغ من العمر 3 أعوام، وليليبت البالغة من العمر 8 أشهر؛ لزيارة وطنه من الولايات المتحدة؛ لأن هذه الزيارة محفوفة بالمخاطر دون حماية الشرطة لهم كعائلة.

وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة العليا في لندن، قال محامي هاري، الذي لم يحضر الجلسة، شهيد فاطمة، إن الدوق لم يعد يشعر بالأمان في المملكة المتحدة، نظراً للترتيبات الأمنية المطبقة عليه، ولكنه يريد رؤية عائلته وأصدقائه، والعمل مع الجمعيات المحببة إلى قلبه، كما أن بريطانيا ستبقى وطنه.

ويسعى الأمير هاري إلى مراجعة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية بمنعه من تمويل حماية الشرطة شخصياً له ولعائلته أثناء وجوده في المملكة المتحدة؛ حيث إنه يريد أن يمول فريقاً أمنياً خاصاً لعائلتهما.

وقد ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن الملكة لن تساعد حفيدها أبداً في هذا الموضوع، إذ إن الأمر مسألة تخص الحكومة، ولن تتدخل بها الملكة أبداً، فالحماية ليست هدية يمكن للملكة أن تقرر منحها أو سلبها، بل إنها تدعم قرار الحكومة في هذا السياق.

كما نقلت عن مصدر خاص من القصر قوله “إن شرطة العاصمة ليست للإيجار، ولا يمكن معاملتها كفرق خاصة للأثرياء والمشاهير”.

وورد أيضاً أن تكلفة تأمين الحماية لعائلة هاري خلال تواجدهما تصل إلى حوالي 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وفي سياق متصل، أكد الكاتب المتخصص في الشؤون الملكية، “توم باور” أن الدوقة ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، لا تخطط للعودة إلى المملكة المتحدة مرة أخرى لأنها “ببساطة لا تهتم” بصورتها أمام الرأي العام البريطاني، بحسب ما ورد في مجلة ذا صن البريطانية.

كما أشار باور إلى أن ميغان لن تحاول كسب الرأي العام البريطاني مجدداً لأنها تعتبر ذلك “قضية خاسرة”.

وخلال المقابلة، قال توم باور الذي يقوم حالياً بكتابة كتاب عن حياة ميغان ماركل: “وجهة ميغان النهائية غير مؤكدة حتى هذه اللحظة، ولكنها بالتأكيد لديها كل المقومات التي تؤهلها لأن تكون سياسية أمريكية ناجحة، وعلى الجانب الآخر أعتقد أن بريطانيا أصبحت بمثابة قضية خاسرة للأمير هاري وزوجته”، وأضاف: “الحقيقة أنني أشك في أن ميغان أصبحت لا تبالي بأن يكون مرحّباً بها في لندن أم لا، لأنها ليست لديها نية للعودة”.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي وصلت به شعبية ميغان إلى أدنى مستوى لها في المملكة المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري، إلا أن الأمر مختلف تماماً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن ميغان تتمتع بشعبية جيدة للغاية في الولايات المتحدة، وقد ظهر ذلك بعد زيارتها لنيويورك في سبتمبر عام 2022 لمدة 3 أيام، وخاصة لدى “الديموقراطيين والأقليات والشباب”.