بعد توسله كيم كرداشيان للعودة.. كانييه ويست يدخل في علاقة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من إصراره على العودة إلى زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان، وانفصاله مؤخراً عن النجمة جوليا فوكس لهذا السبب، دخل المغني الشهير كانييه ويست في علاقة غرامية جديدة.

فقد ظهر مغني الراب الأمريكي مع صديقته الجديدة، تشاني جونز، وهي عارضة شابة على الإنستغرام تبلغ من العمر 24 عاماً، حيث تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور حصرية لهما، نشرتها مجلة الدايلي مايل البريطانية.

وكان الثنائي “الجديد” في ميامي حيث قاما بالتسوق في “بالنسياغا” قبل أن يذهبا لتناول الغداء.

واللافت في تشاني جونز هو الشبه الكبير بينها وبين طليقته كيم كرداشيان، التي يسعى جاهداً لإصلاح علاقته بها والعودة سوياً، فلا أحد يعلم إن كانت العلاقة هذه المرة ستأخذ منحى جدياً، حيث أنه حتى الساعة كل ما يفعله كانييه لا يوقفه عن توسل كيم للعودة إليه، ولا يبدو أنه يأخذ أي علاقة على نحو جدي، ما تسبب بتخلي جوليا فوكس عنه.

وفي المقابل لا يبدو هذا خياراً أبداً لنجمة تلفزيون الواقع التي تعيش قصة حب مع النجم الكوميدي بيت ديفيدسون، الذي يصغرها بـ14 عاماً.