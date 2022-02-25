شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد بالبدلة الكلاسيكية فى أحدث ظهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الديفا سميرة سعيد، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة كعادتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، خطفت بها الأنظار لظهورها بالبدلة الكلاسيكية الكاملة، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها.



الديفا فى الكلاسيك



احدث ظهور للنجمة سميرة سعيد

وطرحت الديفا أغنيتها الجديدة "ما استريحتش"، منذ ايام، وهي سادس أغنيات ألبومها إنسان آلى من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.

آخر أغنيات الديفا سميرة سعيد كانت "الوقت الحلو" وهى خامس أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة، وهى من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد، وتقول كلمات أغنية "الوقت الحلو"..



النجمة سميرة سعيد



الديفا فى احدث ظهور