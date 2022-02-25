شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفى يغيب عن حفل انطلاق الموسم السادس من مسلسل Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما والعصابات Peaky Blinders، صورة من حفل افتتاح الموسم السادس والأخير من السلسلة الشهيرة، عبر موقع تويتر، والتي ظهر فيها عدد كبير من نجوم العمل في غياب النجم العالمي كيليان مورفي، صاحب شخصية تومي شيلبي، والنجم العالمي توم هاردي.

ومن المقرر ان يعرض الموسم السادس من السلسلة الشهيرة يوم 27 فبراير الجاري، بعد طول انتظار والكثير من التأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على عملية التصوير.



طاقم مسلسل بيكي بليندرز

وتعتزم شركة Caryn Mandabach Productions كسب الأموال من نجاح المسلسل الدرامي للعصابة، المسلسل الذى يعرض على شبكة BBC، وذلك من خلال افتتاح مؤسسات ذات طابع خاص من المسلسل بالإضافة إلى الملابس وغيرها من الأمور التي لاتزال قيد التفكير.

وهذا وفقًا لمصدر لم يذكر اسمه الذى صرح لـ صحيفة The Sun: "حقق مسلسل Peaky Blinders نجاحا ضخما هذه الفترة، لذلك فليس من الغريب أن يرغب صانعو المحتوى في محاولة جني الأموال من ذلك عندما يستطيعون ذلك، كما أنه هناك نوعان من الحانات غير الرسمية الموجودة بالفعل والتي يريد صانعوها توفيرها".

كما أعلن موقع "nme" أنه من المقرر أن يتم عرض إنتاج مسرحي جديد مستوحى من مسلسل Peaky Blinders خلال العام الجارى 2022، دون تحديد موعد محدد بعد.

ووفقًا لما نشر على موقع بي بي سي نيوز، تمت كتابة مسرحية بـ عنوان Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby للمسرح، من قبل مؤلف المسلسل الشهير ستيفن نايت جنبًا إلى جنب مع شركة Rambert للرقص الذين سيقومون بالعرض.