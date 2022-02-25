شكرا لقرائتكم خبر عن جايمى لورنت يخرج من عباءة La Casa De Papel للغناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي جايمي لورنت، صاحب شخصية دنفر، فى المسلسل الإسبانى الشهير La Casa De Papel، بشكل مختلف في أحدث ظهور، حيث نشر عدة صور له منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، من وراء كواليس تصويره أغنية جديد برفقة عدد من المطربين، ليخطف الأنظار له بعد الأداء الكبير الذى جسده في المسلسل الإسباني.

وكان قد حصل الجزء الثانى من الموسم الخامس لسلسلة La Casa De Papel، على تقييم وصل إلى 83% من قبل 6 نقاد عالميين، و 59% من قبل 362 مشاهدا، من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح آخر 5 حلقات من المسلسل الإسبانى الأشهر في 3 ديسمبر الجارى على منصة نيتفلكس.

ودارالنصف الثانى من الموسم الخامس والأخير من مسلسل La Casa De Papel، بعد أن فارقت طوكيو (Úrsula Corberó) الحياة ولا يزال العدو مجروحا داخل بنك إسبانيا، لكنه أكثر خطورة مما كان رغم جراحه.

وعلى الرغم من مواجهتهم لأصعب اللحظات وأعظم التحديات حتى الآن، إلا أن العصابة تضع خطة لإخراج الذهب دون أن يلاحظ أحد، وكي تزيد الأمور سوءاً، يرتكب البروفيسور أكبر خطأ في حياته.



كواليس الكليب



جايمي لورنت فى الكواليس



دنفر فى احدث ظهور



جايمي لورنت

ودار الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير من La Casa De Papel مع احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، ولكنهم تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحد أفراد العصابة.

كما شهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso .