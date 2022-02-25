يوسف الشريف: أنا أهلاوي وعندي تيشيرت الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان يوسف الشريف، أنه يشجع النادي الأهلي، خاصة وأنه كان لاعبا في الأحمر بالصغر، ورغم ذلك يحب نادي الزمالك ويقدره ويشجعه حال لعبه خارجيا.

أضاف الشريف، خلال حواره مع عمرو نصوحي عبر قناة "صباحو كورة" عبر موقع "يوتيوب"، "من المهم أنك تحب فرقتك وتتعصبلها وتفرح بسببها وتحفل على الآخر، لكن من غير تجريح ولا شتيمة".

واصل: "أنا حماتي من أكتر الناس اللي بحبها في حياتي، وهي زملكاوية، وبنهري بعض نكت، لكن لو حسيت أنها بدأت تضايق بوقف، احترموا المنافس وبلاش تطاول".

تابع: "أنا بحب تيشيرتات الكورة جدا، وعندي تيشيرت الزمالك، وتيشيرتات أندية كتير في العالم، يعني مثلا أنا مش مهتم بالدوري الفرنسي لكن عندي تيشيرت نادي باريس سان جيرمان".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كوفيد ٢٥" تأليف وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد جلال وإنتاج شركة "سينرجي".