"كان لاعبا في الأهلي".. يوسف الشريف يكشف عن اليوم الذي قرر فيه إنهاء مشواره الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان يوسف الشريف، أنه بدأ مشواره لاعبا لكرة القدم في نادي الجلاء التابع للقوات المسلحة، ثم انتقل للنادي الأهلي، قبل أن يخرج من قائمة الفريق، وهو اليوم الذي قرر فيه إنهاء مشواره الكروي.

أضاف الشريف، خلال حواره مع عمرو نصوحي عبر قناة "صباحو كورة" على موقع "يوتيوب"، أنه قرر في هذا اليوم أن يُنهي مشواره الكروي رغم تلقيه عرضا آنذاك من ناديي المقاولون العرب والشمس، مشيرا إلى أنه كان يلعب في مركز رأس الحربة.

تابع: "أنا سعيد جدا باللي أنا فيه دلوقتي.. محصلش نصيب في الكورة.. اتعلمت كتير ومريت بمراحل كتير في حياتي.. ومحدش عارف الخير فين.. وأنا في حياتي بحب المخاطرة المحسوبة".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كوفيد ٢٥" تأليف وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد جلال وإنتاج شركة "سينرجي".