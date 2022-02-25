تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الفيبريسي بـ"الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن كل أعضاء لجان تحكيم مسابقاته المختلفة، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل أيام، ويعلن اليوم عن أعضاء لجنة تحكيم الفيبريسي (الاتحاد الدولي لنقاد السينما).

وتتكون اللجنة من الناقدة ريتا دي سانتو من إيطاليا، فيرونيكا زكونجسيك من سلوفينيا، فايزة هنداوي من مصر.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يشارك في دورته الجديدة 35 دولة ويتنافس 45 فيلما في مسابقات متعددة ما بين الروائي الطويل والقصير والتسجيلي ومسابقة الدياسبورا ومسابقات أخرى.

يكرم المهرجان خلال هذه الدورة الفنانين: حسين فهمي وعمرو سعد وفريد بوغدير وأبولين تراوري وبيونة وإهداء الدورة لهدى سلطان ومحمود مرسي والمغربي محمد إسماعيل وتحمل الدورة اسم الراحل السنغالي جبريل مامبيتي.

"الأقصر للسينما الأفريقية" يقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.