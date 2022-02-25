هادي خليل لـ” صوت بيروت إنترناشونال”: لسنا بحاجة إلى نجوم جدد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 5:22 مساءً

يحضر المطرب هادي خليل في الوسط الفني منذ نهاية التسعينيات، عندما شارك في برنامج ” كأس النجوم” وحينها انطلق في عالم الغناء وقدم العديد من الأغنيات ورغم ذلك لم يستطع أن يصل إلى نجوم الصف الأول.

وأصدر منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “يا دايم الدوم” من كلمات توفيق باسيل وألحان وسام الأمير والتوزيع الموسيقي لعمر صباغ. وعن أصداء هذا العمل يقول هادي خليل لـ ” صوت بيروت إنترناشونال”: ” الحمد الله أصداء نجاح أغنية ” يا دايم الدوم” مفرحة جدا وأنا سعيد بآراء الناس التي أحبت الأغنية والكليب الذي صورته تحت إدارة المخرج أحمد المنجد الذي أختار أن يكون التصوير مع فرقة ” هياكل بعلبك” التراثية.

وأكد هادي أن هذا العمل كان بحوزة الملحن وسام الأمير منذ العام ٢٠٠١، “لكن في تلك الفترة كان الإنتاج صعبا ولم أستطع أن أنجزها، لكن منذ أشهر إتصلت بالأمير وسألته عن ” يا دايم الدوم” فأخبرني أنها لا تزال بحوزته، فأخذتها ونفذتها وهي من إنتاجي الخاص، أما التوزيع الديجتال وعبر مواقع التواصل الإجتماعي فأنا متعاقد مع شركة music is my life والحمد الله النتيجة إيجابية جدا”.

وأيضا هذه الأغنية هي من الأعمال التراثية اللبنانية التي افتقدناها في السنوات الأخيرة بعدما سيطر لون غنائي لا يشبهنا، علما أنه نجح منها أغنيات قدمها علي الديك ووفيق حبيب وغيرهما.

وعن الأسباب التي حالت دون وصوله إلى النجومية الكبيرة فقال: ” في بداية التسعينيات شاركت في برنامج ” ستديو الفن” عن فئة ” العزف على العود” وفزت، لكن في العام ١٩٩٨ شاركت في برنامج ” كأس النجوم” الذي خرّج أكثر من فنان ومنهم يارا وملحم زين ومايا نصري، وفي ذلك الوقت لم نلق أي دعم من الشركات الإنتاجية اللبنانية التي أقفلت أبوابها بسبب سيطرة شركة ” روتانا” على سوق الإنتاج الغنائي والحفلات.

ويضيف هادي خليل قائلا :” ما حصل لي جعلني أتكل على نفسي فكنت أحيي الحفلات وأقوم بإنتاج أغنياتي وانا الآن مستمر على هذا النحو، حتى عندما عملت مع الراحل الحاج نقولا كرم شقيق المطربة نجوى كرم، لأن ظروفه المادية لم تكن جيدة لكن الحمد الله على كل شيء.

أما عن عدم وجود نجوم جدد في الساحة الفنية العربية قال: ” بات من الصعب وجود نجوم جدد على الساحة، فنحن نعيش في زمن بات فيه النجم في متناول اليد، إذ ان الناس يستطيعون أن يشاهدوا الفنان في كل الأماكن ويتابعوا أحواله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل يومي مما ساهم بفقدان شغف أي شخص بالحصول على خبر أو رؤية صورة لنجمه المفضل، لأن هذه الأمور متاحة ليلا ونهارا. ويتابع ” أعتقد أن النجوم الموجودين على الساحة الغنائية يكفون، إنما عليهم أن يسعوا إلى تقديم أعمال غنائية كلماتها خفيفة، إذ أن نجاح أغنية ” البنت القوية” لوائل كفوري و” الغزالة رايقة” تدل على أن الذوق العام اختلف عن السابق.

وأخيرا أشار هادي الى أنه بصدد التحضير لأغنية جديدة خاصة بالأعراس سيطلقها في الأسابيع المقبلة من إنتاجه الخاص.