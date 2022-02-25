شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلاً غنائيًا فى أكتوبر .. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم النجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا فى منطقة الشيخ زايد بأكتوبر، ويقدم حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

ويستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم الإثنين المقبل الموافق 28 فبراير، ضمن فعاليات مهرجان الكويت مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتي لا يصاب أحد بفيروس كورونا، حيث يرفع الحفل شعار الحضور "للمطعمين فقط".

وكشف حماقي عن بوستر الحفل وقتها من خلال حساب انستجرام الخاص به وعلق عليه بـ"أهل الكويت متحمس جدًا إني أشوفكم ونغني مع بعض يوم 28 فبراير في مهرجان الكويت الأول".

يذكر أن النجم محمد حماقى اختتم عام 2021 بحفل رأس السنة على شاطئ جبل الجلالة بالعين السخنة، حيث صعد حماقى على خشبة المسرح فى كامل أناقته مرددًا لأغنية "نفسى أبقى جنبه" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب لآلاف المعجبين من مختلف الجنسيات المصرية والعربية.

وأشعل حماقى الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفني، منها "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار".. بالإضافة إلى عدد كبير من أغانى ألبوم "يا فاتني" منها "لا ملامة"، "لوهتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك".. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور بوصلات من الرقص امتدادات لأكثر من ساعتين متتاليتين، واختتم حماقى الحفل بمزيد من أجواء الإثارة مع أغنيتى "أم الدنيا" و"قادرين نعملها".