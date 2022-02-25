شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل وزياد سرحان وأحمد شاهين من كواليس تصوير "أحلام سعيدة" بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صناع مسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة الكبيرة يسرا تصوير العمل استعدادًا لعرضه في موسم رمضان المقبل، حيث يتم التصوير حاليًا داخل إحدى المدارس بمنطقة الهرم، وظهر خلال كواليس التصوير كل من الفنانة غادة عادل والفنان اللبناني زياد سرحان والفنان أحمد شاهين.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت النجمة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن أخر أفلام النجمة غادة عادل فيلم "11.11"، وشاركها في البطولة كل من، إياد نصار، إنجي المقدم، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، هند عبد الحليم، ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، ليضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، وكل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة اختيارات غاية في الصعوبة.



احمد شاهين وزياد سرحان



تصوير مسلسل احلام سعيدة



زيادة سرحان يتوسط طالبات بالمدرسة



زياد سرحان واحمد شاهين



غادة عادل تتوسط زياد سرحان واحمد شاهين



زيادة سرحان من كواليس مسلسل احلام سعيدة