شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عالمية أدانت الحروب وبشاعة نتائجها.. أبرزها Schindler’s list وPlatoon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتل أفلام الحرب حيزًا ملموسًا في السينما العالمية عامة والسينما الأميركية خاصة، التي تفوقت في تنفيذ المعارك الحربية وبالتعاون الوثيق بين الهيئات السياسية والعسكرية وبين صناعة الأفلام في هوليوود، وبدأت كثير من الأفلام التي يطلق عليها أفلام الحرب لا تخلو من الجانب الإنساني، بدءا من تصور معاناة الجنود في الجبهة، حتى صعوبات حياتهم بعد الحرب، وهي أفلام تقدم الجانب الأخر من الحرب، وبشاعة نتائجها.

فى السطور التالية نسلط الضوء على أبرز الأفلام التي تناولت موضوع الحرب Platoon

فيلم من بطولة توم بيرينجر، تشارلي شين، و ويليم دافو. ويجسد حالة الحرب التي وقعت في فيتنام قدم لنا المخرج فيه نظرة واقعية عن الحرب الوحشية التي دارت هناك مصورًا تفاصيل ماتجره الحروب من ويلات، وكوارث أخلاقية وأهوال ورعب لامحدود.

يبدأ الفيلم مع الشاب الجامعي “كريس” الذي تطوع في خدمة الجيش في الحرب على فيتنام بعد أن تم شحنه، وتأجيج حسه الوطنى للمشاركة، وهذا للأسف مايحدث دائمًا للزج بالبسطاء إمّا بستثارة حسهم الوطني، أو الديني، أو بإشعال مخاوفهم من خطر مزيف قادم.

بعد أسابيع قليلة فقط من استمرار رحى الحرب تبدأ الصورة الكاملة تتضح وتتجلى أكثر أمام “كريس”، ليكتشف حماقة وتفاهة الأسباب الحقيقة الكامنة وراء هذا الجنون، والتي ساقته الى هذا الجحيم، خاصة بعد تجلي رؤية عالم الحرب الذي تحول خلاله إلى مجرد آلة قتل واغتصاب.

Schindler’s list

فيلم من بطولة: ليام نيسون، رالف فاينس، بن كينغسلي، إيمبث ديفيدتز، كارولين غودال. ومقتبس عن قصة حقيقة كتبها “توماس كينلي” تحمل نفس اسم الفيلم ” Schindler’s list”، وقد حصلت الرواية على جائزة “البوكر” ثم قدمت كــ فيلم تدور أحداثه حول شخصية حقيقية هي “أوسكار شندلر”، وهو رجل صناعي ألماني ، إنسان غير مكترث بالسياسة إطلاقًا، ورجل أعمال انتهازي مهتم بجمع المال وإنفاقه على ملذاته الخاصة.

يذهب “أوسكار” إلى بولندا كأحد تجار الحروب، يستثمر هناك أوجاع الناس وآلامهم مستغلًا ظروفهم العصيبة فقط لزيادة ربحه الخاص، يعقد اتفاقًا خاصًا مع النازيين من جهة، ومع يهود بولندا من جهة أخرى ليصب الأمر أخيرًا في مصلحته هو فقط.

Saving Private Ryan

فيلم من بطولة: توم هانكس، فين ديزل، مات ديمون، توم سيزمور، وإدوارد بيرنز. و يدور حول أم تطالب بعودة ابنها المجند الرابع بعد أن خسرت ثلاثة منهم بسبب الحرب نفسها.الابن الرابع هو “جيمس ريان” المجند في صفوف الجيش الأمريكي، والذي يقاتل في فرنسا، وبعد استغاثات ونداءات تطلقها الأم في سبيل حفظ حياة ابنها الأخير يتم تكليف فريق مكون من ثمانية مقاتلين برئاسة الضابط “جون ميلر” في مهمة إنقاذ “ريان” وإعادته الى أمه المعذبة.

Path of glory

من بطولة: كيرك دوغلاس، جورج ماكريدي، ورالف ميكر. ونص الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم “دروب المجد”، حيث صور معارك الحرب العالمية الأولى بين فرنسا وألمانيا مظهرًا عجز فرنسا، وتدور قصة الفيلم حيث يوجه رئيس الأركان الحربية الفرنسية الأمر الى أحد الجنرالات بأنّ يشن هجومًا على إحدى التلال الاستراتيجية التي يتحصن بها الجنود الألمان، ورغم يقين هذا الجنرال من استحالة إنجاز هذه المهمة، إلاّ أنّه يصر على الموافقه ويسوق الجنود في مهمة مستحيلة فقط في سبيل صفقة لترقيته.

تنتقل الكاميرا الى جنود المعارك الذي يصبح الموت أمامهم هو القدر المحتوم مع اتساع رقعة الحرية باختيار الموت الأفضل والأسهل.وبعد هذا وذاك تُنصب المشانق، وتُقام المحاكم العسكرية في حق الجنود الناجين بتهمه الضعف والهزيمة.

Full metal jacket

فيلم بطولة: ماثيو مودين، فنسنت دونوفريو، آر لي إيرمي، وأرليس هوارد. ومقتبس من رواية “هاسفورد” بعنوان “The Short-Timers” الذي يتحدث فيها عن تجربته كجندي في حرب فيتنام.

يسلط الفيلم الضوء على تداعيات حرب فيتنام على الأمريكيين، واستخدام الافراد كقطع شطرنج من قبل العسكريين أو الساسة لأغراض تخصهم، إذ يدور الفيلم حول كتيبة أمريكية تحت إشراف قائد تدريب عسكري صارم يتخذ أساليب قاسيه، ومتعمدة ليصنع من جنوده أقوياء وفي الكتيبة يوجد الجندي “جوكر”، و ” وليونارد لورانس”، أو كما يسمية قائد الكتيبة “غومر بايل”.

المجند “بايل” الوديع ذو الوزن الزائد لا يستطيع أن يعيش الازدواجية كباقي البشر، أو تحديدًا كباقي زملائه، ولايستطيع أيضًا تحمل التدريبات الشاقة ، فيكون نتيجة هذا، الإجماع على إدانته من باقي زملائه في الكتيبة متهمين إياه أنّه سبب كل ويلاتهم.

لايستطيع “بايل” تحمل كل هذا الظلم الاجتماعي الذي يتعرض له، وتدريجيًا يتم تحويله إلى آلة للقتل .