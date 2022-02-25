شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يناقش علاقة أخ بشقيقه من ذوى الاحتياجات الخاصة فى فيلمه القصير "أخويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منصة نيتفليكس العالمية فيلم قصير للنجم أحمد عز، ويحمل عنوان "أخويا"، يوم 10 مارس المقبل ضمن سلسلة أفلام قصيرة، والعمل أحدثه تدور فى إطار إنسانى حول علاقة أخ بشقيقه من ذوى الإحتياجات الخاصة، والعمل فكرة وإخراج ساندرا نشأت، من تأليف رفيق مرقص وفادي أكرم ويشارك في بطولته الفنان الكبير صلاح عبد الله والفنانة بسنت شوقي.

فيلم "أخويا" يعيد عز وساندرا نشأت، بعد عدة نجاحات سابقة حققاها سويا من خلال عدة أفلام سينمائية منها فيلم "ملاكى إسكندرية" عام 2005، وكررا التجربة في العام التالي بفيلم "الرهينة"، ثم "مسجون ترانزيت" عام 2008، وكان فيلم "المصلحة" آخر الأعمال التي جمعتهما عام 2012، وحقق نجاحا كبيرا سواء على مستوى النقاد أو المستوى الجماهيرى.

من ناحية أخرى يستعد أحمد عز لتصوير المشاهده الأخيرة فى فيلم "كيرة والجن" مع النجم كريم عبد العزيز، والعمل من تأليف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.



فيلم اخويا