شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء فتحى تطمئن على سمير صبرى هاتفيًا وتغنى معه "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأنت النجمة الكبيرة نجلاء فتحى على النجم سمير صبرى هاتفيًا، وتواصلت معه بعد إجرائه عمليه أمس الخميس، وغنت معه أغنيته الشهيرة "سكر حلوة الدنيا سكر"، حتى تهون عليه ساعاته داخل المستشفى وتدعمه نفسيًا.

وحكى الناقد طارق الشناوى عن تفاصيل المكالمة عبر صفحته فيس بوك وكتب: "نجلاء فتحي غنت مع سمير صبري عبر الهاتف.. بتلقي سمير عشرات من التليفونات يوميًا وأجملها من صديقته نجلاء فتحي ووجدت نجلاء أن الرسالة التي تسعد سمير هي أن تغني معه واحدة من أشهر أغانية حلوة الدنيا سكر، سمير يتابع كل تفاصيل برنامجه الإذاعي وسوف يوجه رسالة في بدايته للجمهور والأصدقاء الثلاثاء القادم ببرنامج ذكرياتي في محطة الأغاني الرسمية".

الفنان سمير صبرى، يعانى من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب، ومن المقرر خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل، حال استقرار حالته، وظهور نتيجة التحاليل والأشعة بعد إجراء عملية قسطرة بالقلب.

وكان سمير صبري، قد كشف آخر تطورات حالته الصحية في تصريحات تليفزيونية قبل يومين قائلاً:"إنّه يحصل على العلاج الكيماوي منذ عام وهو ما أثر على القلب، المفروض إني أعمل جراحة في القلب وادعوا لي أطلع منها سليم"، أضاف:" "كنت مصاب بالسرطان وقضيت عليه الحمد لله، والمفروض إني أعمل عملية في القلب خلال 3 أو 4 أيام".

وتابع: "هعمل عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جدا، وإن شاء الله أتخطاها، والـ50 سنة اللي قضيتهم في الفن والسينما والثقافة عمري ما هنساهم، وعمري ما هنسى إني عملت حلقة كاملة على دمار خط بارليف، ودي من الحاجات الجميلة اللي بعتز بيها في شغلي".