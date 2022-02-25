شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يخصص لجنة لأفضل فيلم يعبر عن المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة لجنة متخصصة لاختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة في مسابقة الافلام الروائية القصيرة، وتضم تلك اللجنة كل من الناقدة هويدة حمدي والفنانة سلوي محمد علي والفنان حمزة العيلي، ويتنافس في تلك المسابقة 15 فيلمًا منها 4 أفلام مصرية والـ 10 أفلام الأخرى من دول أفريقية متعددة مثل: أوغندا، أنجولا، ورواندا، غانا، توجو".

ومن الأفلام المصرية التي تشارك في تلك المسابقة بمخرجيها هي: "بتول" إخراج محمد زهران، و"أوضتين وصالة" إخراج مينا ماهر، و"الوصول مـتأخر" إخراج ضحى حمدى، و"خريطة" إخراج ماجي مورجان.

أما بقية الأفلام الـ 10 فهي: "أزمة قلبية إخراج مننهلى لوثولى، من جنوب افريقيا، و"16 جولة" إخراج اوساما موكوايا من اوغندا، و"نصف روح" إخراج مروان طرابلسي من تونس، و"مع السلامة دامار" إخراج ديفيد ايدم دتيب من غانا، و"مينيزى" إخراج اليزابث اسودونج ليمو من توجو، و"خيط رفيع" إخراج وجدان خالد من المغرب، و"بلاط الملك" إخراج اميمديه باكوم نكولو من الجابون، و"أين أنا" إخراج دنيس ميالا من أنجولا، و"بيبى بلوز" إخراج ديوب مامامدو من السنغال- فرنسا، و"نكون عظاما" إخراج دينيس فاليرى نداييشيمي من رواندا.